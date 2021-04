WandaVision non avrà una seconda stagione per Nate Moore

Nate Moore, il produttore dei Marvel Studios ha rivelato perché probabilmente la seconda stagione di WandaVision potrebbe non accadere. La serie ispirata alle sitcom degli ultimi decenni, è diventata, con il suo stile unico, un successo per il franchise.

La premessa della serie di nove episodi era che tre settimane dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Wanda Maximoff e Vision decidono di vivere un’idilliaca vita suburbana nella città di Westview, nel New Jersey, cercando di nascondere la loro vera natura. Però quando le cose iniziano a cambiare intorno a loro, la coppia sospetta che le cose non siano come sembrano.

La serie sembra aver raccontato una storia completa, ma molti fan vorrebbero una seconda stagione. Moore, in una nuova intervista con IndieWire, però sembra non essere della stessa opinione, ecco le sue parole:

Penso che WandaVision debba essere una serie di una sola stagione perché ormai non si può più tornare a quella realtà. La serie ha raccontato un arco narrativo completo di ciò che Wanda poteva fare. Falcon and Winter Soldier invece è diverso, perchè parla dell’eredità di ciò che è un supereroe, Captain America in questo caso. E questa è una storia che può avere stagioni successive perché è una storia intramontabile che ha ancora molto da dire.

La risposta di Moore è molto chiara e sembra non lasciare spazio ad eventuali ripensamenti. Per quanto riguarda una seconda stagione di Falcon and Winter Soldier anche se non è stata ancora ufficialmente confermata, la Marvel ha discusso internamente potenziali idee.

