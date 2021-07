Clubhouse lancia ufficialmente Backchannel su Android e iOS

Dopo i leak dello scorso mese, Backchannel è davvero arrivato su Clubhouse sia per Android che per iOS, e permette di chattare in privato con gli altri utenti.

Clubhouse ha finalmente fatto un nuovo importante passo avanti, cercando di innovare le potenzialità della propria piattaforma attraverso una feature, largamente anticipata e particolarmente richiesta dall’utenza che si trova giornalmente a interfacciarsi con il sistema. Abbiamo a che fare con i messaggi diretti, che da oggi sono disponibili per l’applicazione, sempre meno basata singolarmente sul comparto audio per soddisfare le esigenze della community.

Abbiamo approfondito la questione in un articolo dedicato dopo che Clubhouse ha per errore rivelato l’aggiornamento. Questo prende davvero il nome di Backchannel come rumoreggiato, e può essere sfruttata sia dagli utenti iOS che su Android. Nonostante non sia ancora possibile inviare attraverso i messaggi privati immagini e video, e la feature sia quindi principalmente limitata alla chat, una spokeperson – come riportato sulle pagine da The Verge – ha confermato che quest’ulteriore implementazione è in arrivo.

Inoltre, è stato dichiarato che arriveranno ulteriori feature in futuro di cui non abbiamo dettagli precisi, ma si parla sin da subito di una seconda casella di posta dedicata alle richieste di messaggi. Non sappiamo cosa Backchannel potrà quindi ospitare, ma è sicuro che Clubhouse abbia intenzione di supportare la feature, anche se resta da vedere quale sarà il feedback della community in seguito a quest’aggiornamento.

La compagnia ha dichiarato che il successo di Clubhouse è notevole, in quanto ha confermato un totale di 8 milioni di download su Android e la creazione di più di 500.000 pagine al giorno. I competitor permettono già da tempo i messaggi privati, in quanto – oltre che una comodità non indifferente – si tratta di un modo per non costringere gli utenti a ricorrere ad un’altra app mentre vivono le esperienze audio offerte sulla piattaforma. Staremo a vedere in che modo la situazione si evolverà, e se Backchannel diventerà all’effettivo il focus dell’azienda per i futuri update.