Clubhouse svela per errore la sua nuova funzione per le chat?

Dopo diverso tempo dall’uscita, Clubhouse continua a essere un’applicazione particolarmente interessante, tanto che diverse alter aziende hanno deciso di prendere spunto dal concetto di questa inserendo feature simili. Tuttavia, dopo un boom iniziale pare l’ecosistema di Clubhouse voglia evolversi, e che nel mirino degli sviluppatori ci sia attualmente una feature legata alle chat.

Attraverso dei video pubblicati sulla piattaforma di Twitter, infatti, abbiamo potuto dare un primo sguardo a questa nuova feature, perfetta per uscire con stile dalla semplice esperienza audio a cui l’app ci ha abituato fino a oggi. Questa prende il nome di Backchannel, ed è stata proprio l’azienda stessa a leakare per errore la novità, adesso finita ovviamente sulla bocca di tutti. La feature si intravede solamente durante i video mostrati, e gli screenshot non svelano nello specifico alcune novità che questa potrebbe portare.

Backchannel servirebbe per migliorare la comunicazione disponibile su Clubhouse, permettendo agli utenti di inviare anche chat di testo all’infuori del semplice audio. Le prove di di questo nuovo possibile aggiornamento sono state rimosse con particolare celerità, e pare che questo potrebbe addirittura non essere in dirittura d’arrivo.

Una spokeperson di Clubhouse ha infatti parlato della situazione ai colleghi di The Verge, vi alleghiamo qui di seguito la dichiarazione completa tradotta:

“Come parte del nostro processo costruttivo, Clubhouse esplora regolarmente e testa feature potenziali. Queste funzioni a volte diventano parte dell’applicazione, a volte no. Non commentiamo le potenziali feature.”

Nonostante i video mostrino quindi la funzione di messaggistica, e questa risulti pienamente funzionante, potremmo non vedere mai la novità all’interno dell’applicazione. È bene specificare che una dichiarazione del genere è abbastanza classica, ed è ovviamente normale che l’azienda non approfondisca la cosa fino a che non avrà pronto un annuncio ufficiale per svelare agli utenti la sua novità attraverso i propri canali, ma per questo ci toccherà ancora aspettare.