Apple vuole acquistare la A24, casa di produzione di Hereditary e Moonlight

Apple in trattativa per acquistare la A24, amata casa di produzione e distribuzione cinematografica dietro al successo di cult come Hereditary e Uncut Gems.

Apple vuole acquistare la casa di produzione e distribuzione cinematografica A24, nome particolarmente amato dai cinefili e dietro a cult del calibro di Hereditary, Uncut Gems (distribuzione) e Moonlight, vincitore del premio Oscar al miglior film nel 2017.

Apple ha messo sul piatto una cifra compresa trai 2,5 miliardi e i 3 miliardi di dollari. La A24 è già un partner di Apple TV+, per cui ha realizzato diversi prodotti originali.

Un’acquisizione da parte di Apple – è evidente – potrebbe avere un impatto significativo sulla distribuzione dei film della A24 — anche se non è ovviamente detto che l’accordo di traduca nell’esclusività della distribuzione digitale di tutti i film dell’azienda.

Ma Cupertino non è l’unica azienda a voler mettere le mani sull’A24, che negli ultimi 18 mesi avrebbe aperto trattative con diverse altre aziende – come riporta il magazine Variety. Per il momento la casa di produzione, pur non trascurando l’ipotesi di un’acquisizione, vuole privilegiare un accordo d’espansione, con l’obiettivo di potenziare la sua offerta di titoli prodotti e distribuiti.

La A24 è stata fondata nel 2013 da Daniel Katz e David Fenkel, il nome è proprio ispirato all’omonima autostrada italiana. Gli esperti del settore escludono un’offerta inferiore al miliardo di dollari. Inizialmente il rumor di un’offerta da oltre 3 miliardi di dollari da parte di Apple era sembrata inverosimile, ma come scrive Variety, il mercato è cambiato significativamente negli ultimi mesi e Amazon – con l’acquisizione della MGM per 9 miliardi – ha cambiato tutto.

Per il momento, entrambe le aziende si sono trincerate dietro ad un no comment.