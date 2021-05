Amazon ha acquistato ufficialmente MGM per quasi 9 miliardi

Amazon ha chiuso l'accordo per l'acquisizione di MGM per una cifra vicina ai 9 miliardi. Ora il catalogo di Prime Video ne potrà beneficiare molto.

Alla fine era nell’aria: Amazon ha concluso l’acquisto di MGM per una cifra vicina ai 9 miliardi, per l’esattezza si parla di 8,45 miliardi. In questo modo il gigante dell’e-commerce è arrivato ad acquisire una libreria di ben 4000 film e 17000 ore di televisione. Si tratta di un’acquisizione finalizzata a permettere a Prime Video di allargare la propria proposta di contenuti.

Mike Hopkins di Prime Video ha dichiarato:

Il vero tesoro di questo accordo consiste nel grande catalogo che potremo sviluppare grazie ai contenuti di MGM. Questa è una cosa molto entusiasmante, e che espande le nostre possibilità di raccontare storie.

Il valore di MGM, inclusi i debiti dello scorso anno, ammonta a 5,5 miliardi di dollari. Lo studio è stato fino ad ora di proprietà del gruppo d’investitori Anchorage Capital, che ne hanno acquisito il marchio nel 2012, quando MGM si trovava ad un passo dalla bancarotta. L’accodo da quasi 9 miliardi con Amazon è il secondo più alto a livello economico all’interno di questo settore (ricordiamo che Disney ha acquisito Fox per la cifra record di 71 miliardi).

Il contenuto di maggior interesse detenuto da MGM, ovviamente, è 007. Ma non c’è solo James Bond. La major di Hollywood negli ultimi anni si è distinta anche per alcune perle del mondo del piccolo schermo, come l’acclamata The Handmaid’s Tale, oltre che Fargo e Vikings. MGM controlla anche la rete televisiva via cavo Epix.