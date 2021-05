Amazon vicina ad acquisire MGM per 9 miliardi

Amazon è vicina a chiudere un accordo per l’acquisizione di MGM per il valore di 9 miliardi. Sono già diverse settimane che girano voci che riguardano quest’acquisizione, e che ora sta diventando un fatto più che concreto.

Addirittura si parla di un accordo che potrebbe essere raggiunto già questa settimana, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Secondo CNBC si parla già di domani, martedì, come giorno della chiusura dell’accordo.

Il valore di MGM, inclusi i debiti dello scorso anno, ammonta a 5,5 miliardi di dollari. Lo studio è di proprietà del gruppo d’investitori Anchorage Capital, che ne hanno acquisito il marchio nel 2012, quando MGM si trovava ad un passo dalla bancarotta. L’accodo da 9 miliardi con Amazon sarebbe il secondo più alto a livello economico all’interno di questo settore (ricordiamo che Disney ha acquisito Fox per la cifra di 71 miliardi).

Se l’accordo andrà in porto Amazon potrà disporre nella sua libreria di tutti i titoli MGM, tra i quali spiccano i film di James Bond.

Ma la La MGM, ovviamente, non è solo 007. La major di Hollywood negli ultimi anni si è distinta anche per alcune perle del mondo del piccolo schermo, come l’acclamata The Handmaid’s Tale, oltre che Fargo e Vikings. MGM controlla anche la rete televisiva via cavo Epix.