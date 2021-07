American Horror Stories: un teaser con Rubber Man e Rubber Woman fa simpatia e inquieta

Dopo aver mostrato il trailer ufficiale continua la promozione di American Horror Stories, lo spin-off di American Horror Story, di cui è stato appena rivelato un teaser inquietante e simpatico al tempo stesso che mette al centro Rubber Man e Rubber Woman.

Questo è il teaser di American Horror Stories con Rubber Man e Rubber Woman. I due personaggi vengono ripresi sia prima che dopo il ciak, in un incrocio di battute piuttosto curioso.

L’uscita negli Stati Uniti di American Horror Stories è davvero vicina, considerando che il telefilm arriverà su Hulu e FX domani 15 luglio.

Nel cast vedremo John Carroll Lynch che vestirà i panni di Larry Bitterman, Naomi Grossman che farà Rabid Ruth, Billie Lourd sarà Liv Whitley, Matt Bomer farà Michael, e poi ancora ci saranno Aaron Tveit (BrainDead) come Adam, Kaia Gerber nei panni di Ruby, Sierra McCormick (A.N.T. Farm) come Scarlett e Paris Jackson (Star) farà Maya. Riguardo quest’ultima si era parlato di una sua apparizione in American Horror Story, ed invece sarà un membro del cast dello spin-off.

American Horror Stories è stato annunciato per la prima volta l’anno scorso e conterrà episodi di un’ora incentrati su vari miti e leggende tratti anche dalla serie originale. La serie vedrà anche Sarah Paulson, una delle star preferite di American Horror Story, dirigere uno degli episodi dello spin-off.