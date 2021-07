Super Mario 64: una copia sigillata in condizioni perfette venduta per 1,5 milioni di dollari

Super Mario 64 da record: una copia sigillata ha battuto ogni record per un gioco Nintendo, venendo venduta per 1,5 milioni di dollari.

Una copia sigillata di Super Mario 64 è stata battuta all’asta per la cifra astronomica di 1,56 milioni di dollari. L’asta – curata da Heritage Auctions – si è tenuta questa domenica. Si tratta della cifra più alta mai pagata per un videogioco della Nintendo.

Solamente lo scorso venerdì la stampa specializzata aveva riportato con toni increduli di un’altra vendita impressionante, quando una copia di The Legend of Zelda per NES – sempre sigillata e in condizioni perfette – è stata venduta a 870.000$. Non parliamo di edizioni speciali o variant di qualche tipo, ma semplicemente di oggetti che hanno ricevuto una distribuzione di massa e che sono sopravvissuti fino ai nostri anni in condizioni identiche – o quasi – a quelle dell’uscita dalla fabbrica. Ne esistono ovviamente molto pochi. Ad esempio, la copia di Super Mario 64 ha un rating di 9,8/10. Praticamente perfetto.

Solamente nel corso degli ultimi 12 mesi – segnala The Verge con una lista – abbiamo assistito ad alcune vendite da record, con un mercato che ha raggiunto i massimi di sempre: a luglio del 2020 una copia di Super Mario Bros è stata venduta per 114.000$, a novembre il terzo capitolo della stessa serie è stato venduto per 156.000$, mentre ad aprile del 2021 un’altra copia di Super Mario Bros è stata venduta per 660.000$. Poi le due vendite già menzionate più sopra, le più alte di sempre per un videogioco della Nintendo.

Ma non è stata solo un’annata d’oro per i videogiochi, nello stesso periodo è anche rinato il mercato del collezionismo delle carte Pokémon – con alcune carte vendute per centinaia di migliaia di dollari.