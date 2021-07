Pokémon TCG: le 10 carte da collezione più rare e costose di sempre

Tra il 2020 e il 2021 è ufficialmente riesplosa la Pokemon Mania. Le carte collezionabili hanno raggiunto quotazioni stratosferiche, in alcuni casi parliamo di migliaia – o decine di migliaia – di euro. I collezionisti lottano tra di loro per mettere le mani sui tesori del passato, ma anche le nuove release vanno a ruba.

Negli USA la catena Target ha scelto di interrompere temporaneamente la vendita delle carte dei Pokémon, dopo che si era creata una rissa fuori da uno dei suoi punti vendita, con un cliente che aveva estratto una pistola.

A febbraio la The Pokemon Company aveva promesso una tiratura delle nuove release superiore, in modo da ridurre il caos e accontentare il numero di clienti maggiore possibile. Per il momento le bustine in circolazione non sembrano essere ancora sufficienti.

Preso atto di questa isteria di massa, quali sono le carte Pokémon più rare e di maggiore valore nella storia del brand? Ce lo dice Kotaku, con una comoda lista che vi riportiamo.

1998 Japanese Promo Card – HOLO – Illustrator Pikachu – PSA 7 NRMT: venduta a $375.000 a febbraio del 2021 1st Edition Charizard, Holographic – SGC GOLD LABEL PRISTINE 10: venduta a $369,000, dicembre del 2020 “Backless Blastoise” – Commissioned Presentation Galaxy Star Hologram: venduta a $360,000, gennaio del 2021 Japanese Promo Card – Family Event Trophy – Holo Kangaskhan: venduta a $150,100, ottobre del 2020 2000 – Neo Genesis 1st Edition Holographic Lugia : venduta a $144,300, maggio del 2021 Pokémon Super Secret Battle “No. 1 Trainer” – Promo Holographic Card: venduta a $90,000, luglio 2020 1998 Japanese Promo Card – : venduta a $66,100, febbraio del 2021 Tropical Mega Battle – Tropical Wind – PROMO card: venduta a $65.100 ad ottobre del 2020 Ex Dragon Frontiers GOLD STAR HOLO Charizard #100: venduto a $60.065 ad ottobre del 2020 Ex Deoxys GOLD STAR HOLO Rayquaza #107: venduto a $45.100 a dicembre del 2020

Alcune delle carte nella lista potevano essere trovate semplicemente con un po’ di fortuna, aprendo le bustine della rispettiva espansione: è il caso di Rayquaza (Gold Star Holo) uscito con l’espansione Ex Deoxys. A fare la differenza sono le condizioni perfette della carta: ben 10/10, non ne esistono molte al mondo così. Oggi trovare delle bustine ancora sigillate di Ex Deoxys è praticamente impossibile.

Molte altre carte sono invece delle ‘Promo’, ossia delle carte speciali date in occasioni di tornei o eventi. Tutte le carte di questa lista sono a tiratura ultra-limitata: prendiamo la carta Tamamushi University Magikarp Trophy, veniva data ad un torneo del 1998 tenuto ad Osaka. Per averla bisognava vincere almeno una partita, mentre per partecipare all’evento era necessario compilare e spedire un test pubblicato su alcune riviste. Insomma, una procedura un po’ cervellotica. Chi è riuscito nell’impresa ora si ritrova con una piccola fortuna. A patto di aver tenuto la carta con la massima cura — contando che il pubblico dell’evento era giapponese, ci stupirebbe il contrario.

Capitolo a parte per le leggendarie carte Backless, ossia delle copie di prova – e non destinate al pubblico – della primissima collezione di carte Pokémon. Perché Backless? Il dorso della carta non ha nessuna stampa. Un Blastoise con questa caratteristica vale oltre 300.000$.

Nota speciale per Illustrator Pikachu, ossia la carta di maggiore valore della storia di Pokémon TCG: ne esistono solo 40 e veniva data come premio ad un concorso di illustrazione. I partecipanti dovevano disegnare una carta Pokemon inedita. Come premio ricevevano sia la carta che avevano disegnato che questa speciale carta Promo. Un Illustrator Pikachu con PSA 7/10 (e quindi tutto fuorché perfetto) è stato venduto per 375.000$.