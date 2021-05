Carte Pokemon, Target interrompe la vendita dopo un grave episodio di violenza

Target non venderà più le carte dei Pokémon. La decisione dopo che un uomo ha estratto una pistola durante una rissa nata per il limitato stock delle bustine.

Come scrivevamo all’inizio dell’anno, nel 2021 è ufficialmente rinata la mania per le carte collezionabili dei Pokémon. I prezzi sono alle stelle e i nuovi stock vanno esauriti in tempi record. Dopo un grave incidente, il colosso del retail americano Target ha preso la decisione di interrompere la vendita delle carte dei Pokémon, ma non solo: verranno bandite anche le carte sportive di MLB, NFL e NBA.

La decisione è stata presa dopo che lo scorso 7 maggio un uomo di 35 anni ha estratto una pistola all’interno del parcheggio di un negozio Target. Sembra che volesse difendersi dall’assalto di altre quattro persone – con un’età compresa trai 22 e 35 anni – arrabbiate per non essere riuscite a procurarsi le carte dei Pokémon che volevano.

È triste. È triste per i bambini. È ridicolo che degli uomini adulti inizino una rissa in un parcheggio per delle carte collezionabili

ha detto una cliente presente nel negozio al momento dell’incidente.

La sicurezza dei nostri clienti e del nostro staff è la nostra più importante priorità. Con un eccesso di cautela, abbiamo deciso di interrompere temporaneamente la vendita di carte dei Pokémon e delle leghe MLB, NFL e NBA. Sarà possibile continuare ad acquistarle online

si legge in un comunicato di Target.

La nuova mania per le carte Pokémon, scrive il The Guardian, ha creato un’ondata di isteria che ha costretto la catena Target a misure sempre più drastiche. Tutto iniziato con i primi clienti accampati all’alba davanti ai negozi ad ogni nuovo stock delle carte collezionabili. Poi la decisione di limitare l’acquisto delle bustine ad un massimo di tre per cliente, e infine la scelta di abbassare il numero ad una bustina per cliente in modo da scoraggiare risse come quella di cui vi abbiamo parlato sopra. Non è bastato.

Il fenomeno non è limitato solo agli USA. Nel 2021 un uomo si è calato con una fune all’interno di un negozio altamente specializzato, rubando oltre 80 carte dei Pokémon e di Yugioh! per un bottino da oltre 8.000€. È successo in Giappone.