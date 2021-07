iOS 15 avrà una feature per recuperare la password dell’ID Apple

Il rilascio di iOS 15 avverrà fra poco tempo, e c’è una sorpresa che va sicuramente tenuta d’occhio, in quanto potrà rendere la vita molto più semplice a diversi utenti. Parliamo nello specifico di coloro che purtroppo si trovano a dover recuperare la password del proprio ID Apple, e che potranno optare per una procedura decisamente veloce, al posto di accumulare tentativi su tentativi e finire anche per bloccare i dispositivi e costringere a contattare il supporto della compagnia.

Il nuovo sistema progettato dall’azienda permette di nominare un proprio contatto, che tuttavia deve possedere un dispositivo iOS, al fine di permettere a questo di essere utile durante il processo di recupero dell’ID Apple. Grazie a questa possibilità, sarà sufficiente contattare la persona fidata con la procedura da seguire, e ricevere grazie al suo supporto un codice per sbloccare l’account.

Non risulterà possibile nominare chiunque per questo importante compito però, in quanto come detto è necessario che gli utenti siano muniti di un dispositivo Apple, e che questo sia aggiornato alla versione 15 di iOS o a una delle prossime. Solo coloro che avranno compiuto 13 anni potranno essere nominati per questa procedura.

Si tratta di una novità particolarmente utile, che ovviamente si spera non porti l’utente a ricordare le proprie credenziali più leggerezza. Questa potrà invece essere provvidenziale per coloro che per un motivo o per un altro si trovano costretti a dover recuperare il proprio account.

Vi abbiamo parlato di iOS 15, il nuovo sistema operativo in arrivo per i dispositivi Apple, proprio qualche giorno fa. Per tutti i dettagli in merito all’update e alle variazioni che l’azienda punta a implementare per i vari device supportati, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, potete accedervi attraverso il seguente link.