Barbie: Greta Gerwig sarà la regista del film con Margot Robbie

Il progetto dedicato al film su Barbie incuriosisce, ancora più considerando che la protagonista sarà la popolare Margot Robbie, e da poco è stata trovata anche la regista del lungometraggio che sarà Greta Gerwig.

Greta Gerwig ha già lavorato a Piccole Donne e Lady Bird, ed il film su Barbie sarà il terzo lungometraggio che la porterà a lavorare come regista. Come attrice, invece, ha già partecipato a Jackie e To Rome with Love.

La sceneggiatura di Barbie sarà scritta da Noah Baumbach assieme al contributo della stessa Gerwig. Il film andrà in produzione l’anno prossimo e sarà distribuito entro il 2023. La produzione è stata affidata a Mattel Films, LuckyChap e Warner Bros. Ynon Kreiz, CEO di Mattel ha dichiarato: