The Suicide Squad: Margot Robbie parla di Harley Quinn e dei suoi cambiamenti senza Joker

La Harley Quinn di Margot Robbie è cambiata molto rispetto al Suicide Squad del 2016, e l'attrice ne ha parlato in vista dell'uscita di The Suicide Squad.

Margot Robbie, intervistata dal Toronto Sun, ha parlato di come la sua Harley Quinn sia cambiata dal Suicide Squad del 2016 al The Suicide Squad di oggi, passando per Birds of Prey, e non dimenticando l’assenza di Joker.

Queste sono le parole di Margot Robbie sulla sua Harley Quinn e sui cambiamenti del personaggio fino a The Suicide Squad:

Penso che nel primo film lei avesse una certa arroganza, e fosse sicura della protezione del Joker, pensava che andando in missione lui sarebbe arrivato a salvarla. Questa era la prerogativa di quel film, mentre in Birds of Prey Harley si rende conto di quanto il mondo sia freddo e spaventoso. Ora di tempo ne è passato, questi film non sono direttamente collegati, Harley però non aspetta più Mr. J, e sa che può farcela da sola.

Insomma, di tempo ne è passato da quella Harley Quinn che faceva il suo esordio cinematografico nel 2016. Per vedere nuovamente il personaggio di Margot Robbie all’opera dovremo aspettare il 6 agosto, giorno in cui uscirà The Suicide Squad, film con la regia di James Gunn.

