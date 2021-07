Microsoft darà un bonus di 1.500 dollari ai dipendenti “per l’anno impegnativo e senza precedenti appena concluso”

Microsoft darà ad ogni dipendente un bonus di 1.500 dollari, come ricompensa per il lavoro svolto durante la pandemia. La misura costerà circa 200 mln di dollari.

Microsoft darà un bonus 1.500 dollari ad ogni dipendente. La misura è stata decisa come forma di gratificazione per il lavoro svolto durante la pandemia, con tutte le conseguenze che questo ha comportato. «Vogliamo darvi un riconoscimento per l’anno fiscale unico ed impegnativo che Microsoft ha appena completato», si legge in una nota interna dell’azienda.

Il colosso della tecnologia ha oltre 150.000 dipendenti, distribuiti per gli uffici di tutto il mondo. Tuttavia, il bonus verrà percepito esclusivamente dai lavoratori sotto il rank di vicepresidente – e quindi dai dipendenti ai quadri, passando per i dirigenti di medio livello.

Il bonus verrà dato esclusivamente ai dipendenti della casa madre, mentre sono escluse le aziende di proprietà di Microsoft come LinkedIn, GitHub o ZeniMax.

Il bonus a sostegno dei dipendenti dovrebbe comportare una spesa complessiva di circa 200 milioni di dollari. Forse – nota The Verge e riporta anche Business Insider – non una cifra astronomica, contando che Microsoft nel 2020 ha registrato profitti per 53 miliardi di dollari, a fronte di ricavi per oltre 143 miliardi.

Altre grandi aziende americane come Walmart, Amazon e Facebook negli scorsi mesi hanno predisposto bonus per i dipendenti di importo analogo. Altre aziende, tra le quali la stessa Facebook, hanno anche offerto ai dipendenti un bonus finalizzato all’acquisto di tablet, webcam e laptop per il lavoro da casa.