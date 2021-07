Howard the Duck: Lea Thompson si propone per la regia del reboot

Lea Thompson si è proposta per la regia del reboot di Howard the Duck, il personaggio Marvel protagonista di un film cult degli anni Ottanta.

Howard the Duck è diventato un cult degli anni Ottanta, anche se un grande regista come James Gunn ha detto che questa popolarità è immeritata, ma c’è la stessa protagonista di quel film che non vedrebbe l’ora di lavorare sul reboot: stiamo parlando di Lea Thompson, che si è addirittura proposta per farne la regia.

In un post su Twitter Lea Thompson ha scritto sul reboot di Howard the Duck:

Sto vedendo che è diventato un trend arrivato fino alla terza posizione. Questa è una cosa fantastica. Adoro il mio papero e chissà mai se potessi arrivare a dirigerne il reboot.

Diversi appassionati Marvel sarebbero piuttosto contenti di vedere un film reboot di Howard the Duck. La terza posizione del personaggio a livello di parole trend su Twitter è data dal fatto che dopo il trailer di What if..? il nome di Howard the Duck è rimbalzato parecchio sul social.

Il personaggio è apparso negli anni Settanta nei fumetti Marvel, diventando nel tempo una sorta di figura satirica ed irriverente, diversa dai supereroi soliti della Casa delle Idee.

Il film a lui dedicato è uscito nel 1986 diretto da Willard Huyck e prodotto da Gloria Katz e George Lucas, ed è disponibile su Prime Video.