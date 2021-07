Google Pixel 6 e 6 Pro: conosciamo già le specifiche dei due smartphone

In attesa della presentazione ufficiale, sul web circolano già le specifiche dei Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

In attesa della presentazione ufficiale, sul web circolano già quelle che sembrano essere le specifiche dei nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro – l’ex modello “XL” -, ossia i nuovi smartphone di Google. Le specifiche sono state presentate dal portale specializzato FrontpageTech.

Le specifiche del Google Pixel 6

Display: AMOLED 6,4 pollici

Fotocamera principale: 50 MP (Wide) + 12 MP (Ultra wide)

Fotocamera frontale: 8 MP

Ram: 8 GB

Storage: 128 GB / 256 GB

Batteria 4614 mAh

Le specifiche del Pixel 6 Pro:

Display: Plastic Oled 6,71 “

Fotocamera principale: 50 MP (Wide) + 48 MP (Tele) + 12 MP (Ultra wide)

Fotocamera frontale: 12MP

Ram: 12 GB

Batteria: 5000mAh

Storage: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Come potete notare, il gap trai due modelli non è dettato esclusivamente dalle dimensioni dello schermo. Anzi, proprio partendo dal display troviamo un AMOLED nel modello entry-level e un Plastic OLED nel modello high-end. Anche per questo Google ha scelto di abbandonare la dicitura “XL”, a favore di un nome che renda evidente le diverse prestazioni.

Quanto al SoC, dovremmo trovare per la prima volta un processore proprietario chiamato Google Whitechapel.

Ricordiamo che sappiamo anche già, con una certa precisione, come sarà fatto lo smartphone. Trovate un render ufficioso nell’apertura di questa news.