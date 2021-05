Google Pixel 6: il nuovo smartphone si mostra in ogni dettaglio

Anche questa generazione dei Pixel di Google finisce vittima dei leaker. Jon Prosser ha realizzato un render del look finale degli smartphone Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Si basa su diverse foto dei veri prototipi del nuovo smartphone di Google.

Sul fronte troviamo sempre uno schermo spazioso che si estende per la quasi totalità della superficie. Le cornici sono praticamente assenti, mentre lo schermo – come già nel Pixel 5 – è interrotto esclusivamente dalla selfie-cam a foro, che in questo caso è stata spostata da sinistra ad una posizione più centrale.

Secondo Android Police i nuovi Pixel 6 e 6 Pro avranno anche il lettore delle impronte digitali integrato nello schermo.

L’elemento più interessante arriva osservando la scocca posteriore, dove troviamo un vistoso e stravagante modulo fotografico racchiuso in una banda nera in rilievo rispetto al corpo del device. Probabilmente è uno degli smartphone più ‘eccentrici’ (in senso buono) che ci sia capitato di vedere nell’ultimo periodo. O lo si ama o lo si odia, difficile immaginare vie di mezzo.

Ma il modulo fotografico non ci restituisce solo informazioni sull’estetica dello smartphone. Guardando con maggiore attenzione, è possibile notare che il modello ‘Pro’ dispone di ben tre fotocamere – e non solo due come il modello base. È una novità: Pixel e Pixel XL hanno sempre avuto le stesse specifiche, al netto di dimensioni diverse. Evidentemente la nuova linea ‘Pro’ – che debutta con il Pixel 6 – ha qualcosa da offrire in più.

Ma saranno veramente così i nuovi Google Pixel 6 e Pixel 6 XL? Forse, ma attenzione: in passato Jon Prosser non si è dimostrato sempre perfettamente accurato con i suoi render. In compenso, Max Weinbach, altro noto leaker, ha spiegato che le sue fonti confermerebbero gli elementi peculiari descritti da Prosser fatta eccezione per un elemento: i colori non combaciano con quelli dei prodotti ufficiali.