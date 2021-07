Apple permetterà agli iPhone di misurare la temperatura corporea?

Un nuovo brevetto depositato ufficialmente da Apple suggerisce l’arrivo di una nuova feature per gli iPhone che potrebbe risultare particolarmente utile. Come diversi device, anche se non si parla nello specifico di altri smartphone, i telefoni targati Apple potrebbero in futuro riuscire a misurare la temperatura corporea degli utenti, grazie a un utile implementazione.

Ogni anno l’azienda fa il possibile per migliorare le proprie serie e aggiungere a queste ulteriori feature utili, all’infuori del semplice aumento di performance naturale che viene garantito con l’avanzare di ogni generazione.

Il tutto avverrebbe semplicemente grazie alla fotocamere, ed è possibile che si tratti di una feature “retrocompatibile”, potenzialmente supportata dai dispositivi usciti fino a oggi, anche se non realizzati da parte dell’azienda su misura per questo scopo. Il brevetto indica infatti un implementazione esterna agli iPhone, che andrebbe agganciata per trasformare le fotocamere in rilevatori per la temperatura corporea compatti ed efficienti, utilizzabili semplicemente con qualche pressione e senza dubbio grazie a un software dedicato.

In questo periodo specialmente, considerando i macchinari di cui alcune attività si forniscono per questo scopo, si sarebbe trattato di una feature sfruttabile da moltissimi utenti, e forse anche un punto di vendita per i dispositivi dell’azienda, ma non sappiamo sé e quando l’azienda punti a pubblicare la tecnologia.

È infatti bene specificare che si tratta di brevetti, e che quindi i lavori potrebbero ancora essere lontani dalla realizzazione, sempre che l’azienda abbia deciso di adoperarsi per lanciare questa tecnologia e che questa non sia rimasta relegata alla semplice registrazione dell’idea. Restiamo in attesa di scoprire se Apple parlerà della questione approfonditamente, spiegando magari come intende sfruttare questa potenzialità e quando questa potrebbe effettivamente giungere sul mercato, il che sarebbe una notizia più che lieta considerando gli utilizzi che un’implementazione come questa potrebbe permettere.