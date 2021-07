Scream 5: il film è stato completato definitivamente

La post-produzione del film Scream 5 è stata definitivamente completata, a sei mesi dall’uscita del lungometraggio nelle sale cinematografiche. Scream 5 quindi è stato completato, e ad annunciarlo sono stati i registi Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin.

Questo è il post di Matt Bettinelli-Olpin che ha annunciato che Scream 5 è stato completato.

SCREAM (2022) is complete! We’re so excited for you all to see it soon. #ForWes pic.twitter.com/XsBYCCrtlr — Matt Bettinelli-Olpin (@BettinelliOlpin) July 7, 2021

Lo stesso Olpin ha scritto su Twitter:

Non vediamo l’ora che vi possiate godere presto questo film.

Il tutto è stato accompagnato dall’hashtag #forWes, con il lungometraggio che omaggerà chiaramente il creatore della saga, Wes Craven.

In Scream 5 ci saranno Neve Campbell che tornerà a vestire i panni di Sidney Prescott, David Arquette e Courteney Cox che torneranno a interpretare Dewey Riley e Gale Weathers, e ci saranno anche nuovi membri del cast come Jack Quaid (The Boys), Melissa Barrera (In The Heights) e Jenna Ortega (You). Marley Shelton che si è già vista in Scream 4 ritornerà nei panni di Judy Hicks.

Il film sarà diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, con una sceneggiatura realizzata da James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac, The Amazing Spider-Man) e Guy Busick (Ready or Not, Castle Rock).

L’appuntamento al cinema è per il 14 gennaio 2022.