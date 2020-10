Scream 5 – Neve Campbell: “Nel film sarò ricoperta di sangue”

La protagonista della saga di Scream, Neve Campbell, ha assicurato che in Scream 5 si ritroverà coperta di sangue.

Scream 5 si preannuncia più sanguinolento che mai, e ad assicurarlo c’è stata Neve Campbell. L’attrice protagonista della saga ritornerà per questo sequel, e, parlando a The Talk, ha assicurato che non mancheranno le scene sanguinolente in questo nuovo capitolo.

Ecco le sue parole:

Ragazzi, ho 47 anni, e sarò ricoperta di sangue. Sono entusiasta all’idea di essere tornata, e sono contenta di rivedere Courtney (Cox) and David (Arquette). E sono contenta di incontrare anche membri del nuovo cast. E poi ci sono questi due nuovi registi. Ero preoccupata all’idea di tornare nella saga, perché senza Wes Craven non avevo voglia di fare un film su Scream senza di lui. Ma i nuovi registi mi hanno mandato una lettera bellissima, dicendo che il loro desiderio di diventare film-maker è nato grazie a Wes Craven ed ai suoi film. E loro vogliono rispettare il suo percorso nella saga, e questo mi rende davvero contenta.

Nel film compariranno Courteney Cox e David Arquette che, assieme a Neve Campbell, costituiranno il trittico storico dei protagonisti della saga di Scream. Mentre tra i nomi nuovi del cast, dopo Melissa Barrera e Jenna Ortega, anche un altro nuovo nome è entrato a far parte di Scream 5: stiamo parlando di Jack Quaid.

Scream 5 sarà scritto dai due registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett assieme a James Vanderbilt e Guy Busick. I produttori saranno James Vanderbilt, Paul Neinstein, William Sherak, Kevin Williamson e Chad Villella.

Il film uscirà il 14 gennaio 2022.