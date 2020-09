Scream 5: Neve Campbell entra ufficialmente nel cast

Neve Campbell ha confermato che farà parte del cast di Scream 5. L’attrice ha condiviso un post piuttosto chiaro su Instagram.

Dopo tante notizie non ufficiose è arrivata l’ufficialità: Neve Campbell farà parte del cast di Scream 5. A dare la notizia inizialmente è stato il sito Bloody Disgusting, e, successivamente, su Instagram, l’attrice ha condiviso un breve filmato di Ghostface scrivendo “Salve Sidney, sono tornata!”

Nel film compariranno anche Courteney Cox e David Arquette che, assieme a Neve Campbell, costituiranno il trittico storico dei protagonisti della saga di Scream.

Tempo fa la stessa Neve Campbell aveva parlato della possibilità di partecipare a Scream 5. Ecco cosa aveva dichiarato:

Non sono dentro al progetto al cento per cento per ora, ma ad essere onesti i due registi hanno fatto un grande lavoro. Ho visto i loro film e sono molto talentuosi. Mi hanno scritto una lettera, dicendo quanto siano dei fan di Wes Craven, e quanto siano orgogliosi per questa possibilità perché la saga di Scream è il motivo per cui hanno iniziato a fare film.

Loro vogliono onorare veramente lo stile di Wes Craven, ed è stata una cosa carina da sentire. Perciò vedremo. Spero potremo vederci direttamente e progettare qualcosa di grandioso. Però, per ora, è un qualcosa che sta procedendo.