Army of Thieves: le prime immagini del prequel di Army of the Dead

Uscirà in autunno su Netflix Army of Thieves, il prequel di Army of the Dead, e, nel frattempo, sono state diffuse le prime immagini.

Netflix ha pubblicato le prime immagini di Army of Thieves, il prequel di Army of the Dead, il lungometraggi di Zack Snyder che è uscito sulla piattaforma streaming lo scorso maggio. La prima immagine diffusa mostra Ludwig Dieter (Matthias Schweighöfer), lo scassinatore ingaggiato dal personaggio di Dave Bautista in Army of the Dead.

Questa sono le prime immagini di Army of Thieves.

Nella foto possiamo vedere anche i compagni di Dieter, che sono interpretati da Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Guz Khan e Jonathan Cohen. Il gruppo viaggerà intorno all’Europa con l’obiettivo di impossessarsi di casseforti che sono, teoricamente, impossibili da scassinare. Mentre nelle altre immagini troviamo Dieter di fronte alla porta da scassinare, una volta da solo, e l’altra in compagnia di Emmanuel. E poi ancora ci sta un’immagine di Dieter assieme a Khan e Cohen, ed un’altra con il gruppo di nuovo insieme.

Qui sotto trovate la sinossi di Army of Thieves:

Una donna misteriosa ingaggia il cassiere bancario Dieter per assisterla in una rapina su delle casseforti, apparentemente impossibili da espugnare, in Europa.

A dirigere il nuovo film sarà Matthias Schweighöfer, che sarà anche protagonista del lungometraggio, ed il cui personaggio ha fatto il suo esordio proprio nel film di Zack Snyder Army of the Dead.

L’uscita di Army of Thieves è prevista entro l’autunno.