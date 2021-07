Xiaomi deposita il brevetto di un nuovo smartphone pieghevole, unisce alcune feature già viste

Xiaomi lavora ad un nuovo smartphone pieghevole, come rivela un brevetto presentato dall’azienda cinese. Xiaomi aveva presentato il suo Mi Mix Fold solamente l’anno scorso, ma a quanto pare ha ancora qualche asso nella manica. Sembra, infatti, che il pieghevole di Xiaomi riprenda alcune delle caratteristiche viste su diversi smartphone concorrenti.

Ad esempio ritroviamo il modulo fotografico a maniglia dell’Huawei XS, progettato in modo da rendere disponibile le fotocamere a prescindere dalla modalità d’uso, e quindi anche quando il pieghevole è in modalità tablet. Allo stesso tempo, la stessa parte metallica su cui è montato il modulo fotografico fornisce anche un punto di grip, aumentando la maneggiabilità del device.

Lo schermo si piega verso l’interno, proprio come il Samsung Galaxy Fold – il primo smartphone pieghevole introdotto sul mercato da una grande azienda. Infine, sembra che lo schermo si pieghi dall’interno all’esterno attorno al lato destro del device, una soluzione che Xiaomi aveva già anticipato con il suo concept Mi Mix Alpha.

Come nota Android Authority, si tratta di un brevetto e non è detto che Xiaomi presenti veramente uno smartphone con tutte o parte di queste caratteristiche. In attesa di nuove informazioni, non resta che aspettare un annuncio da parte del produttore. Let’s Go Digital ha prodotto un render dello smartphone partendo dalle informazioni contenuti nel brevetto, trovate alcune immagini del render non ufficiale nell’articolo.