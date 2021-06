Samsung Galaxy Z Fold 3 e Flip 3 mostrati dai primi leak

Nonostante sembra che I nuovi dispoisitivi pieghevoli targati Samsung, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, siano ormai vicini alla presentazione e al debutto, non abbiamo ancora avuto modo di scoprire le novità dei nuovi modelli e di ammirarli nelle prime immagini.

Tuttavia, grazie a dei leak mostrati sulla piattaforma di Twitter, abbiamo potuto scoprire grazie a delle primissime foto i nuovi dispositivi, con anche delle prime informazioni emerse che preannunciano una serie davvero scoppiettante. Grazie al noto leaker Evan Blass, potremmo infatti non aver scoperto solamente le prime novità dei modelli sul campo estetico, ma anche la compatibilità della S-Pen per il Samsung Galaxy Z Fold 3.

Il design di questo sembra possa essere abbastanza simile allo Z Fold 2, anche se un’immagine ha evidenziato una telecamera decisamente ridotta nelle dimensioni, e una S-Pen dedicata a questi modelli, che potrebbe portare nel futuro alla sostituzione della serie Galaxy Note.

Per quanto concerne il Z Flip 3, è emerso qualche dettaglio aggiuntivo. Troviamo un display esterno più grande e una camera del tutto verticale, come avvenuto per l’S21 di quest’anno. Stando al leak sembra che potremo mano anche su una versione 5G del dispositivo, la quale verrebbe ovviamente commercializzata parallelamente a quella principale.

Stando ai recenti rumor, i nuovi dispositivi dovrebbero arrivare già nell’estate di quest’anno, e nel caso una presentazione da parte di Samsung potrebbe essere particolarmente vicina. Restiamo ovviamente in attesa di informazioni ufficiali per decretare la veridicità delle immagini presentate oggi, sperando che queste non si facciano attendere più del dovuto.

C’è da dire che l’azienda non ha ancora annunciato una conferenza per il MWC 2021 del 28 giugno, e che potrebbe trattarsi dell’occasione giusta per svelare al mondo i suoi piani per il campo mobile. Le compagnie si stanno muovendo per confermare la loro presenza proprio in questi giorni, e delle novità potrebbero quindi essere particolarmente vicine.