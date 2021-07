Oppo lavora ad uno smartphone da gaming: conosciamo già il suo design

OPPO lavora al suo primo smartphone da gaming e ci si aspetta che venga presentato nel corso dei prossimi mesi. Dall’azienda non sono ancora arrivati annunci ufficiali, ma la notizia ci arriva ancora una volta dall’EUIPO, l’ufficio dell’UE per la proprietà intellettuale.

L’azienda cinese ha presentato un nuovo brevetto, che include anche alcune immagini del render. Insomma, non solo sappiamo che uno smartphone da gaming è in cantiere ma conosciamo anche quello che verosimilmente sarà il suo design finale. Storia diversa per il nome ufficiale del prodotto, che è ancora ignoto. Il brevetto è stato individuato dal sito specializzato 91Mobiles.

Il design riprende alcuni degli stilemi tipici di questo settore. Troviamo un modulo principale quad-camera con una disposizione a semaforo. Nelle immagini fornite all’EUIPO lo schermo principale è privo di notch o fotocamere a foro. La distribuzione dei tasti è convenzionale: a destra accensione/spegnimento, a sinistra tasti dei volumi.

Purtroppo non conosciamo altre informazioni su questo device. Contando il target, lecito aspettarsi alcune delle feature più gettonate sugli altri smartphone da gaming, come uno schermo ad alto refresh rate, oltre che un qualche tipo di sistema di raffreddamento utile per consentire lunghe sessioni di gioco senza problemi. Non resta che aspettare un annuncio da parte di OPPO.

