Grubhup e Yandex, al via la partnership per consegnare pasti nei campus

Come confermato, già per quest'autunno un sistema per la consegna dei pasti nei campus arriverà grazie a Grubhup e Yandex

Nonostante l’utilizzo dei robot per sostituire alcuni lavori risulti spesso problematico e piuttosto criticato, è indubbiamente piacevole ammirare come la tecnologia faccia passi da giganti e riesca ad evolversi nel campo della robotica per creare veri e propri sistemi automatizzati, che questa volta faranno particolarmente piacere a molti studenti americani.

Grubhub e la startup Yandex hanno infatti avviato una partnership per la consegna dei pasti nei campus degli Stati Uniti, e creeranno presto un sistema automatizzato di robot per riuscire a portare avanti quest’obiettivo, tutt’altro che facile, che tuttavia dovrebbe già partire del tutto nel giro di pochissimi mesi.

Ecco le parole di Brian Madigan, vice presidente dell’azienda e partner del campus Grubhub:

Siamo emozionati nell’offrire questo conveniente, scalabile e veloce sistema di ordinazione per il cibo e portare capacità nei college e università del paese che puntano ad adattarsi ai singolari bisogni per i pasti

Sembra che non manchi molto prima che dei robot con sei ruote riescano quindi a provvedere ai fabbisogni alimentari degli studenti americani, anche se non sono purtroppo stati ufficializzati dettagli particolarmente precisi in merito all’esatto funzionamento del sistema, che risulta senza dubbio promettente ma è ancora in fase di realizzazione.

Tuttavia, come confermato il nuovo sistema per la consegna automatica grazie ai robot non arriverà prima di questo autunno, in concomitanza con il ritorno degli studenti nei campus dopo l’estate, che si troveranno a quanto pare davanti a una sorpresa a dir poco inaspettata e particolarmente comoda.

La startup Yandex si occuperà dei robot in sé per sé, organizzando le consegne e l’intero processo per le consegne dei pasti nei campus americani. Grubhub invece ha stretto una collaborazione con oltre 250 campus nel territorio per far partire questa nuova iniziativa, e dovrà destreggiarsi nello specifico con l’arduo compito di realizzare la piattaforma per le transazioni legate alle consegne.