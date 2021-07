Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time, nuovo trailer ufficiale del film

Arriva sulle note di One Last Kiss il nuovo trailer italiano di Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time, film che conclude (definitivamente?) l’epopea di Neon Genesis Evangelion, in arrivo su Amazon Prime Video il prossimo 13 agosto.

La pellicola arriverà in ben 240 Paesi grazie all’iniziativa di Amazon Prime Video, che ha acquisito i diritti di distribuzione pressoché mondiali sulla tetralogia Rebuild of Evangelion (a parte che sul territorio giapponese) presentandola doppiata in dieci lingue (tra cui l’italiano) e sottotitolata in 28.

Ancora non sappiamo se i tre film precedenti, già arrivati in Italia tramite Dynit, saranno o meno ridoppiati, né se le voci e l’adattamento del nuovo seguiranno l’esempio della versione Dynit.

Ricordiamo che Rebuild of Evangelion è il progetto di reboot dell’intera saga, e non necessita della visione pregressa della serie tv, attualmente visionabile, con un nuovo doppiaggio e adattamento, su Netflix.

Se la canzone presente nel trailer ha catturato la vostra attenzione, vi lasciamo anche il video ufficiale: i fan di Kingdom Hearts avranno certamente riconosciuto la voce e lo stile distintivo della sua interprete, Utada Hikaru.

