NOTHING: prezzo e primi dettagli sulle attese cuffie true-wireless di Carl Pei

Rivelato il prezzo per l'Europa delle attese Nothing Ear (1). Carl Pei ha anche spiegato le ragioni dietro alla scelta di acquisire l'Essential di Andy Rubin.

Le cuffiette true wireless Nothing Ear (1) faranno il loro debutto solamente verso la fine del mese, il 27 luglio, quando saranno presentate con un evento speciale. Ma nel frattempo sono già usciti alcuni interessanti dettagli sul primo prodotto di un’azienda che ha già molto fatto parlare di sé.

Tanto per iniziare, il prezzo sarà decisamente più economico di quanto si sarebbe potuto pensare: le cuffiette true-wireless costeranno 99€ (conversione 1:1 in ogni mercato, e quindi 99$ negli USA e 99£ in Regno Unito). Saranno dotate della cancellazione del suono attiva. A rivelarlo è lo stesso Carl Pei, fondatore e CEO della NOTHING e già co-fondatore del brand OnePlus.

Ciascuna delle due cuffiette avrà tre microfoni per la tecnologia di cancellazione del suono. Inizialmente l’azienda punterà su Europa, India, Regno Unito e Stati Uniti, trascurando l’Asia.

Per design, voglia di essere un oggetto di culto e tecnologia, NOTHING vuole sfidare le popolari AirPods della Apple. Un prodotto che da solo vale miliardi di dollari.

Ovviamente NOTHING non è l’unico produttore ad offrire delle buone (almeno sulla carta) cuffiette true-wireless con la cancellazione attiva del rumore ad un prezzo contenuto. Basti pensare alle Echo Buds di Amazon, inedite in Italia e vendute negli USA a 120$.

Carl Pei ha anche spiegato i motivi dell’acquisizione della Essential di Andy Rubin: niente a che fare con il proseguimento dei bizzarri smartphone della startup, purtroppo (o per fortuna). Semplicemente erano interessati a mettere le mani sul trademark “Essential”. Era uno dei possibili nomi dell’azienda, ma alla fine – forse anche per il marchio registrato da Rubin – si optò per un altro nome. Chissà, un domani potrebbe essere usato per uno dei prodotti dell’azienda.