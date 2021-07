Joe Exotic: Kyle MacLachlan nel cast della serie TV

Anche un importante nome del piccolo e grande schermo si aggiunge al cast della serie TV dedicata a Joe Exotic: stiamo parlando di Kyle MacLachlan, che vestirà i panni di Howard Baskin nella serie limitata. Si tratta del marito di Carole Baskin.

Come sapranno tutti gli appassionati di serie TV, Kyle MacLachlan è il grande protagonista di Twin Peaks, ed il suo ritorno sul piccolo schermo in occasione della serie TV su Joe Exotic non può che far felici sia gli amanti di Tiger King che quelli dello stesso MacLachlan.

Il personaggio di Carole Baskin, la moglie di Howard, è centrale per le vicende di Joe Exotic, considerando che la rivalità tra i due provocherà una vera e propria escalation. Il personaggio di Howard è una figura salda, un punto di riferimento per Carole, anche nel mantenimento dell’attività alla Big Cat Rescue.

La notizia riguardante la produzione di una serie TV dedicata a Joe Exotic è stata lanciata un anno fa. Dan Lagana farà da sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo. Mentre gli altri produttori esecutivi saranno Brian Grazer e Samie Kim Falvey. I supervisori, invece, saranno James Seidman e Natalie Berkus.

Al centro della serie ci sarà la storia di Joe Schreibvogel, a.k.a Joe Exotic, un eccentrico custode di uno zoo in Oklahoma che lotta per tenere in piedi la struttura, a costo anche di mettere a rischio sé stesso, ed il suo benessere mentale.