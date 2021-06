Sweet Tooth: quanto Twin Peaks ha influenzato la serie Netflix

Sweet Tooth è la serie TV di Netflix tratta dal fumetto di Jeff Lemire, un autore che è molto appassionati di David Lynch, così come il creatore del telefilm Jim Mickle, che di recente ha parlato di quanto Sweet Tooth sia stato influenzato da Twin Peaks, opera seminale di David Lynch.

Qui sotto trovate le parole di Mickle su quanto Sweet Tooth sia stato influenzato da Twin Peaks:

Twin Peaks è la mia serie preferita in assoluto, e quel tipo di tono che è presente nelle puntate è un qualcosa che fa parte del mio DNA, e che cerco di far notare nei miei lavori, soprattutto quando ci sono scene e storie ambientate nei boschi. E poi, anche lo stesso Jeff Lemire tende a rendere nei suoi fumetti i sogni come realtà.