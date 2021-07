iPhone 13 Pro e Pro Max: un video svela tutte le caratteristiche dello smartphone

Nuovo giro di render per l’iPhone 13, la nuova attesa famiglia di smartphone della Apple. Saranno presentati, con ogni probabilità, a settembre, ma conosciamo già molti dettagli. L’ultimo video arriva da ConceptsiPhone, che ha provato ad usare tutti gli indizi e i rumor confermati in nostro possesso per immaginare come saranno i nuovi iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, creando un affascinante render a 360 gradi.

Niente Touch ID sotto al display, una novità che potrebbe debuttare solamente con l’iPhone 14 e quindi nel 2022. Al suo posto, il video considera verosimile l’introduzione del Touch ID a lato, integrato proprio nel pulsante di accensione e spegnimento dello smartphone. Vi suona familiare? È la soluzione adottata sugli iPad Air.

Ovviamente non viene a meno il Face ID, ma questa volta la tecnologia di riconoscimento facciale è custodita all’interno di un notch dalle dimensioni meno ingombranti — e quindi con meno spazio rubato allo schermo. Proprio quest’ultima indiscrezione è una delle più accreditate dalla community di leaker e analisti, tant’è che un notch più piccolo compariva anche in un precedente render a 360 gradi, a cura di Let’s go Digital.

Il video immagina anche un aumento del refresh rate dello schermo, che – nei modelli Pro – passerebbe finalmente a 120Hz, in linea con i top di gamma dei marchi concorrenti.

Il video include anche uno dei nuovi colori che si suppone verranno introdotti con la prossima generazione di iPhone 13 Pro e Pro Max: è un rosso scuro. Negli ultimi anni ogni generazione ha avuto un suo signature color esclusivo: dark green sull’iPhone 11 Pro e Blue Ocean sull’iPhone 12 Pro.

In passato si era parlato anche della possibilità che i nuovi iPhone 13 saranno offerti in un’inedita versione arancio/bronzo, mentre un altro rumor parlava del ritorno di un colore che non si vedeva da davvero molti anni: il rosa.