Raffaella Carrà: morta l’icona pop italiana

A 78 anni si è spenta Raffaella Carrà, icona della musica e dell’intrattenimento in Italia ed in tutto il Mondo. A dare la notizia è stato Sergio Iapino con un messaggio in cui si è unito al dolore dei nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, e di tutti gli amici che le sono stati vicino.

Questo è il messaggio con cui Sergio Iapino ha annunciato la morte di Raffaella Carrà:

Raffaella ci ha lasciati, è andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre.

Sembra che a portarla via sia stata una malattia con cui lottava da qualche tempo.

Tantissime sono le canzoni che hanno reso Raffaella Carrà un’icona pop in Italia ed a livello internazionale, come A far l’amore comincia Tu, Tanti Auguri e Fiesta. Queste sono alcune immagini dedicate alla iconica Raffaella Carrà.

La Carrà è stata presente nei palinsesti televisivi italiani fin dagli anni Sessanta, ma è divenuta molto popolare anche in Spagna, dove ha condotto diversi programmi televisivi ed ha fatto conoscere la sua musica.

In carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi, e la sua musica ha oltrepassato le generazione, tanto che grandi dj come Bob Sinclair hanno realizzato remix divenuti popolarissimi di brani come A far l’amore comincia tu.