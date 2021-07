Galaxy Z Flip 3 più accessibile? Un tipster potrebbe aver svelato il prezzo

Il Samsung Galaxy Z Flip 3 sembra ormai realtà, visti i rumor che continuano a spuntare in rete, anticipando in ogni dove alcuni dettagli che il nuovo dispositivo potrebbe presentare. Una nuova dichiarazione non ufficiale, giunta da una fonte tuttavia potenzialmente alquanto affidabile, potrebbe aver svelato il prezzo del nuovo dispositivo, il quale risulterebbe piuttosto accessibile se si considera i precedenti device Flip realizzati dall’azienda.

Parliamo di un Tweet giunto a sorpresa dall’utente FronTron, secondo il quale potremo mettere le mani su un device 5G con 8GB di RAM e 256GB per lo spazio di archiviazione al “modico” prezzo di 1.249$, bene o male poco più di 1.000€ con il cambio.

Mentre ci teniamo a ribadire che non si tratta assolutamente di informazioni ufficiali, di conseguenza da non ritenere ancora attendibili, vogliamo specificare che il tipster stesso non è sicuro di quanto dichiarato. L’emoticon del sale posta alla fine della breve frase ci ricorda infatti di prendere il tutto con cautela, e di non dare per certi i dati svelati, che andranno confermati da parte dell’azienda in un eventuale nuovo evento.

Nel caso in cui quanto emerso risultasse vero, Samsung avrebbe assestato un vero colpo da maestro, visto che parliamo di una cifra ben inferiore rispetto al precedente modello, e assolutamente competitiva se si considera la media degli smartphone pieghevoli attualmente in commercio. Il nuovo Samsung Galazy Z Fold 3 attirerebbe in questo modo molti più utenti interessati alla tecnologia dei foldable, garantendo all’azienda conseguenza più consumatori pronti a supportare eventuali nuovi modelli.

Nel caso in cui siate curiosi di ammirare da vicino il (potenziale) design del Samsung Galaxy Z Flip 3, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro approfondimento, in cui abbiamo parlato dei primi render dedicati al nuovo dispositivo, anche se purtroppo l’azienda non ha tuttavia ancora fornito dettagli ufficiali in merito alla questione.