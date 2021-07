Galaxy Z Flip 3: il nuovo pieghevole si mostra in un video a 360 gradi, prima della presentazione

Il noto leaker Evan Blass ha condiviso una clip del nuovo Galaxy Z Flip 3. Ad oltre un mese dalla presentazione, il pieghevole non ha più segreti.

01—Lug—2021 / 10:33 AM

Il Galaxy Z Flip 3 si mostra in un nuovo video a 360 gradi. Un render dettagliato svela in ogni dettaglio il nuovo foldable a conchiglia di Samsung, a distanza di oltre un mese dalla sua presentazione ufficiale, che dovrebbe tenersi verso agosto.

La breve clip, condivisa dal noto leaker, Evan Blass, mostra il Galaxy Z Flip 3 da aperto e da chiuso, evidenziando anche lo schermo esterno più ampio, rispetto a quanto già visto nelle due precedenti generazioni del Z Flip.

Galaxy Z Flip3 5G pic.twitter.com/elWdV6uLuc — Evan Blass (@evleaks) June 30, 2021

Scattare foto e guardare le notifiche sarà molto più semplice, riducendo la necessità di aprire lo schermo principale dello smartphone. Nel video vediamo solo alcuni dei colori del nuovo smartphone: beige, nero, grigio e lilla. Sappiamo però che, molto probabilmente, il nuovo smartphone sarà disponibile in una ricca gamma d’opzioni, tra cui rosa, blu scuro, verde scruto e bianco. Alcune di queste edizioni potrebbero essere esclusive di alcuni mercati o operatori telefonici selezionati.

Il cuore della nuova generazione dello smartphone pieghevole dovrebbe essere il SoC Snapdragon 888, ci si aspetta anche una batteria più capiente, per un’autonomia più duratura.

In attesa di nuove indiscrezioni, non resta che aspettare agosto. Samsung potrebbe presentare il nuovo Galazy Z Flip 3 in occasione dell’edizione estiva dell’evento Samsung Unpacked.