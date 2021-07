Beckett: trailer, poster e sinossi del film Netflix con John David Washington

In seguito a un tragico incidente stradale in Grecia, il turista americano Beckett si ritrova coinvolto in un pericoloso complotto politico ed è costretto a fuggire per sopravvivere: queste le basi dell’action thriller Beckett, che vede protagonista il John David Washington e arriverà su Netflix il prossimo 13 agosto.

La pellicola, diretta da Ferdinando Cito Filomarino, vede nel cast anche Alicia Vikander, Boyd Holbrook e Vicky Krieps e vede tra i produttori i nostrani Luca Guadagnino e Marco Morabito.

