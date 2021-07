Auto elettriche: Cina e UE dominano la produzione, USA indietro

Cina e Unione Europea dominano il mercato delle auto elettriche. Male gli Stati Uniti, dove si produce solo una piccola parte degli EV. E il dato è pure in calo.

Gli Stati Uniti d’America arrancano sul fronte delle auto elettriche. Nonostante gli investimenti colossali di GM, Ford e Tesla, la vera partita si sta giocando in Cina e in Unione Europea.

La Cina è il più grande produttore al mondo di auto elettriche, da sola rappresenta il 44% dell’intera produzione globale di EV. Sono 4,6 milioni i veicoli elettrici prodotti solamente nel corso del 2020. Al secondo posto della classifica non troviamo gli USA, ma l’Unione Europea che segue con il 25% della produzione mondiale, per un totale di 3,2 milioni di auto elettriche vendute l’anno scorso, a fronte di una produzione interna di 2,6 milioni di veicoli.

La produzione degli USA si ferma al 18%. Un dato disarmante, considerando che solamente nel 2017 in America si produceva il 20% delle auto elettriche immesse sul mercato.

Gli USA continuano a non essere una priorità per i produttori. A fronte d’investimenti annunciati per 345 miliardi di dollari, solamente il 15% di questi fondi è destinato agli Stati Uniti d’America.

E se le case automobilistiche si sono impegnate a vendere 22 milioni di auto elettriche entro il 2025, solamente 2,3 milioni di queste verranno consegnate nel mercato statunitense.

Su 44 stabilimenti automobilistici americani di grandi dimensioni, solamente 7 verranno convertiti alla produzione esclusiva di auto e veicoli elettrici. Gli Stati Uniti rischiano di perdere ogni speranza di recuperare terreno.