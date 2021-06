Be Charge: le colonnine per l’auto elettrica si pagano con Telepass Pay

Be Charge ha stretto un accordo con Telepass. Sarà possibile pagare le colonnine per la ricarica delle auto elettriche grazie a Telepass Pay.

Be Charge e Telepass Pay hanno stretto una partnership. Le colonnine per la ricarica dell’auto elettrica si potranno pagare usando Telepass Pay, e quindi con lo stesso servizio già usato da milioni di automobilisti per pagare i pedaggi in autostrada, ma non solo: anche parcheggi pubblici e privati, oltre che biglietti dei mezzi pubblici, monopattini e molto altro.

Quello di Be Charge è una delle rete di infrastruttura per gli EV più diffusa in Italia. A maggio del 2020 l’azienda segnalava oltre 3.500 colonnine attive e altre 4.000 in arrivo su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo sul lungo termine è di arrivare ad almeno 30.000 colonnine per EV ed ibride plug-in.

Gli utenti potranno usare l’app Telepass Pay per accedere ed usare le colonnine della rete di Be Charge.

La partnership con Telepass è importante per ampliare il posizionamento strategico della nostra azienda nell’ecosistema dei servizi di ricarica per veicoli elettrici. Questo importante accordo rafforza la mission di Be Charge permettendoci di perseguire obiettivi comuni per una mobilità sempre più sostenibile. Rappresenta un passaggio fondamentale nell’evoluzione dei servizi più innovativi tesi ad offrire agli utenti “elettrici” un’esperienza di mobilità sempre più facile. La capillarità della nostra rete, unita all’esperienza di ricarica che offre la nostra APP ed alla costante integrazione con altre piattaforme come Telepass Pay, mira sempre di più a contribuire allo sviluppo di un nuovo paradigma di mobilità, ancora in fase iniziale, ma in grandissima crescita.

ha spiegato Paolo Martini, CEO di Be Charge.