Heineken B.O.T.: il robot che ti segue portando la birra sempre con sé

I brand del mondo della birra si sono sempre contraddistinti per il loro merchandising originale, specie se parliamo di prodotti in edizione limitata da vincere. Heineken questa volta si è superata: il marchio olandese ha presentato B.O.T, un robottino progettato per accompagnarti ovunque tu vada, ovviamente portandosi sempre la birra al seguito.

B.O.T. è l’acronimo di Beer Outdoor Transporter. È un robot dotato di tre ruote ed ha un piccolo vano in grado di ospitare dozzine di birre, oltre che il ghiaccio per mantenerle sempre fresche. Per quel che vale, Heineken ci tiene a farci sapere che il suo robot è perfettamente compatibile con la linea di birre analcoliche Zero.

Il robot può anche parlare, rivolgendo all’utente alcune frasi come “sei assetato?”. Sarà messo in palio con un’apposita estrazione. Solo un fortunato vincitore se lo porterà a casa. E voi invidiavate quel vostro cugino che da bambini aveva il robot Emiglio?!

Nel frattempo potete vedere il trailer di presentazione dell’Heineken B.O.T.:

Sarà possibile iscriversi a partire dal 1 luglio, ma intanto potete già visitare il sito ufficiale dell’iniziativa con tutto quello che c’è da sapere. Purtroppo, non conteremmo troppo sul fatto che il concorso sia aperto anche agli italiani. Di solito queste iniziative tendono ad escluderci.