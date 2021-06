NVIDIA GeForce RTX 3080 X Doom Eternal: il Demon Slayer Bundle è stupendo, ma…

24—Giu—2021 / 9:42 AM

NVIDIA celebra Doom con un ricchissimo bundle in edizione limitata con una GeForce RTX 3080 Ti. Per acquistarlo bisogna vincere una lotteria, a cui possono partecipare letteralmente tutti gli europei, tranne gli italiani. Che dite, le cambiamo ste leggi assurde sui concorsi a premi? Grazie.

Per capirci: la lotteria dà il diritto ad acquistare il bundle, non viene regalato nulla. È una delle tante iniziative di NVIDIA per riservare alcune Nvidia GeForce RTX 3080 Ti ai suoi clienti più affezionati, bypassando bot e scalper.

In questo caso, la GPU viene abbinata ad un ricco pacchetto di gadget dedicati alla saga di Doom, molti dei quali sono un’esclusiva di questo bundle e non verranno riproposti altrove.

Il contenuto del Demon Slayer Bundle:

GeForce RTX 3080 Ti

Una figure dello Slayer in titanio, riprende l’estetica della GeForce RTX 3080 Ti

Una t-shirt esclusiva “Titanium DOOM Eternal-GeForce RTX”

Un tappetino per mouse e tastiera da 15.75″ x 35.44″ esclusivo e con un’illustrazione tratta da DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part 2

Una giftcard da 100$ da spendere liberamente sul Bethesda Store

DOOM Slayer Plush Stubbins

DOOM Rolltop Backpack “UAC“

Se si viene estratti, è possibile passare all’acquisto della GPU con bundle annesso. Il costo complessivo? Ben 1399,99 €. Se fate parte dei tanti (?!) lettori di Lega Nerd residenti a Malta, Svizzera, San Marino o in qualsiasi altro paese europeo, potete tentare la fortuna compilando questo form. Il bundle è limitato a solamente 300 unità.