Le foreste di Papua Nuova Guinea, Indonesia e Australia orientale nascondono uno spettacolo naturale che continua a sorprendere gli scienziati. Gli uccelli del paradiso, già noti per le loro piume appariscenti e le loro forme bizzarre che sembrano uscite da un atelier di alta moda aviatica, hanno rivelato un nuovo segreto: brillano al buio.

Gli uccelli che brillano al buio

Questa straordinaria scoperta, documentata in uno studio recentemente pubblicato su Royal Society Open Science, è il risultato della ricerca condotta dalla biologa Rene Martin dell’Università del Nebraska-Lincoln. La scienziata, incuriosita dalla rarità del fenomeno della biofluorescenza tra gli uccelli, ha deciso di esplorare in modo sistematico questa possibilità negli uccelli del paradiso, esaminando una vasta collezione di esemplari conservati all’American Museum of Natural History, alcuni dei quali raccolti fin dal 1800.

I risultati hanno superato ogni aspettativa: 37 delle 45 specie conosciute di uccelli del paradiso possiedono piume che emettono luce quando esposte a radiazioni ultraviolette o blu. Questo fenomeno, noto come biofluorescenza, si verifica quando onde luminose ad alta energia vengono assorbite e poi riemesse a lunghezze d’onda più lunghe e con energia inferiore. Nel caso degli uccelli del paradiso, la luce ultravioletta o blu assorbita viene trasformata principalmente in tonalità di verde o giallo-verde, creando un effetto luminoso spettacolare.

Il ruolo del dismorfismo sessuale

Particolarmente interessante è la distribuzione della biofluorescenza tra i sessi. I maschi presentano una maggiore quantità di piumaggio biofluorescente, concentrato soprattutto nella zona della testa, del collo, del petto e dell’addome. Non solo le piume, ma anche la pelle delle zampe e l’interno della bocca di questi uccelli brillano quando esposti a luce blu o ultravioletta. Le femmine, al contrario, mostrano meno piume biofluorescenti, generalmente limitate al petto e all’addome. Questa differenza non sorprende i ricercatori, considerando l’alto dimorfismo sessuale di queste specie, dove maschi e femmine hanno aspetti molto diversi.

La prevalenza della biofluorescenza nei maschi supporta l’ipotesi che questa caratteristica si sia evoluta principalmente attraverso la selezione sessuale. I maschi capaci di esibire piume più fluorescenti durante i rituali di corteggiamento avrebbero maggiori probabilità di attirare una compagna. Un esempio emblematico è il rituale di accoppiamento del Parotia occidentale (Parotia sefilata), dove il maschio prepara un’area sul suolo della foresta, presumibilmente per ridurre il “rumore visivo” di sfondo e far risaltare maggiormente il suo piumaggio. Durante questa esibizione, può persino cambiare il colore dei suoi occhi da blu a un giallo acceso contraendo le sue iridi bicolori, mentre danza e mostra le sue aree fluorescenti finché la femmina non decide se è sufficientemente attratta.