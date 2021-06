Bill Murray – Trailer e poster del suo film concerto New Worlds: The Cradle of Civilization

Bill Murray è protagonista del film concerto New Worlds: The Cradle of Civilization, di cui sono stati da poco diffusi trailer e poster.

Bill Murray è protagonista del film concerto intitolato New Worlds: The Cradle of Civilization, di cui sono stati diffusi trailer e poster dedicati. Il lungometraggio verrà presentato a luglio durante la nuova edizione del Festival di Cannes.

Il film evento è stato girato nell’Acropoli di Atene, e riprende lo stesso Bill Murray assieme al violoncellista Jan Vogler durante l’ultima performance del Tour New Worlds. Ad unirsi ai due sono state anche la violinista Mira Wang e la pianista Vanessa Perez. Durante la serata evento musica e poesia si sono alternate con dei performer eccezionali.

Durante la serata del New Worlds Tour sono stati omaggiati Johann Sebastian Bach, Walt Whitman, Van Morrison, West Side Story, con un’alternanza di emozioni, tra intrattenimento, arte e divertimento. Chiaramente il mattatore della serata è stato Bill Murray, che ha anche fatto da produttore del lungometraggio.

Il regista di New Worlds: The Cradle of Civilization è stato Andrew Muscato, che ha fatto da produttore assieme a Tanja Dorn, Amanda Livanou e Vogler. Karen Duffy e Emma Doxiadi sono stati i co-produttori. Il resto della produzione è stato affidato a Mike Gomes, Jon Connor ed all’ingegnere del suono Chace Deschene, con Rick Siegel che è stato responsabile delle luci. Il film concerto è stato prodotto da Dorn Music, Neda Film e Makuhari Media.