Cannes 2021: rivelata la lista completa dei film in concorso

Rivelata la lista completa dei film in concorso per Cannes 2021, confermato come film d'apertura Annette con Adam Driver e Marion Cotillard.

Dopo aver annunciato la consegna della Palma d’Oro alla carriera a Jodie Foster, il Festiva di Cannes per l’edizione 2021 ha annunciato tutti i film in gara e le proiezioni stabilite per la manifestazione che si terrà a luglio.

Qui sotto trovate la lista dei titoli dei film in concorso per Cannes 2021. Presenti, tra gli altri, The French Dispatch e Tre Piani di Nanni Moretti.

IN COMPETIZIONE

Annette, dir: Leos Carax (opening night film)

Flag Day, dir: Sean Penn

Tout S’est Bien Passé, dir: François Ozon

A Hero, dir: Asghar Farhadi

Tre Piani, dir: Nanni Moretti

Titane, dir: Julia Ducournau

The French Dispatch, dir: Wes Anderson

Red Rocket, dir: Sean Baker

Petrov’s Flu, dir: Kirill Serebrennikov

France, dir: Bruno Dumont

Nitram, dir: Justin Kurzel

Memoria, dir: Apichatpong Weerasethakul

Les Olympiades, dir: Jacques Audiard

Benedetta, dir: Paul Verhoeven

La Fracture, dir: Catherine Corsini

The Restless, dir: Joachim Lafosse

Lingui, dir: Mahamat-Saleh Haroun

The Worst Person In The World, dir: Joachim Trier

Bergman Island, dir: Mia Hansen-Love

Drive My Car, dir: Ryusuke Hamaguchi

Ahed’s Knee, dir: Nadav Lapid

Casablanca Beats, dir: Nabil Ayouch

Compartment No. 6, dir: Juho Kuosmanen

The Story Of My Wife, dir: Ildiko Enyedi

FUORI DALLA GARA

De Son Vivant, dir: Emmanuelle Bercot

Stillwater, dir: Tom McCarthy

The Velvet Underground, dir: Todd Haynes

Bac Nord, dir: Cédric Jiminez

Aline, dir: Valérie Lemercier

Emergency Declaration, dir: Han Jae-Rim

PROIEZIONI DI MEZZANOTTE

Bloody Oranges, dir: Jean-Christophe Meurisse

CANNES PREMIERE

Evolution, dir: Kornel Mundruczo

Cow, dir: Andrea Arnold

Mothering Sunday, dir: Eva Husson

Love Songs For Tough Guys, dir: Samuel Benchetrit

In Front Of Your Face, dir: Hong Sang-soo

Hold Me Tight, dir: Mathieu Amalric

Deception, dir: Arnaud Désplechin

PROIEZIONI SPECIALI

H6, dir: Yi Yi

Black Notebooks, dir: Shlomi Elkabetz

Mariner Of The Mountains, dir: Karim Ainouz

JFK Revisited: Through The Looking Glass, dir: Oliver Stone

UN CERTAIN REGARD

The Innocents, dir: Eskil Vogt

After Yang, dir: Kogonada

Delo, dir: Alexey German Jr

Bonne Mere, dir: Hafsia Herzi

Noche De Fuego, dir: Tatiana Huezo

Lamb, dir: Vladimar Johansson

Un Monde, dir: Laura Wandel

Freda, dir: Gessica Généus

Moneyboys, dir: CB Yi

Blue Bayou, dir: Justin Chon

Commitment Hasan, dir: Hasan Semih Kaplanoglu