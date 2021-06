Xiaomi Mi 12 Ultra: un leak anticipa la fotocamera del flagship?

Emergono le prime in formazioni in merito a un nuovo modello della serie Ultra di Xiaomi, che in genere offre performance e novità davvero strabilianti, superando i fratelli più piccoli della serie e puntando a soddisfare l’utenza alla ricerca di modelli particolarmente performanti sotto vari aspetti.

Parliamo oggi nello specifico dello Xiaomi Mi 12 Ultra, non ancora confermato da parte dell’azienda cinese, ma che stando al noto leaker di Weibo DCS (Digital Chat Station), il quale si è sbottonato nello specifico sulle apparentemente enormi potenziali della fotocamera del telefono. Sembra che potremmo avere a che fare con una camera che ospiterà una lente da 192MB e un sensore da 1 pollice, letteralmente il più grande di sempre, e che il dispositivo supporterà una nuova tecnologia legata alle immagini.

C’è da dire che l’utente non ha nominato nello specifico Xiaomi, in quanto ha parlato in generale di un nuovo flagship, ma sulle pagine di MyDrivers è stato chiarito che il sito ha modo di credere al fatto che si tratti proprio dello Xiaomi Mi 12 Ultra, il che fornisce in realtà ulteriore credibilità a questo leak, in realtà particolarmente apprezzabile per chi attende i nuovi prodotti di fascia alta dell’azienda cinese.

Si tratta dell’ennesimo leak che ruota intorno a Xiaomi in prossimità dell’inizio del MWC 2021. Proprio recentemente, delle potenziali novità relative all’ancora misterioso Mi Mix 4 potrebbero aver anticipato un sistema di ricarica wireless particolarmente veloce, in grado di spingersi verso gli 80W. Trovate il nostro approfondimento in questo articolo dedicato.

Per quanto concerne ulteriori leak in merito al Mi 12 Ultra, come riportato anche in questo caso sulle pagine di My Drive, si parla invece di una ricarica cablata in grado di raggiungere i 120W, e di un processore Snapdragon 895 all’ultimo grido. Restiamo ancora in attesa di potenziali conferme da parte dell’azienda, nel mentre è bene prendere tutto con cautela.