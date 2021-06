Xiaomi Mi Mix 4: il nuovo leak suggerisce una ricarica wireless velocissima

Dopo il debutto dello smartphone Xiaomi Mi Mix 3 nel 2018, siamo tutti in attesa di scoprire cosa riserva l’azienda per la serie Mi Mix, ancora in attesa di ricevere un Mi Mix 4. Non abbiamo attualmente dettagli ufficiali in merito al nuovo smartphone, ma i leak di queste ultime settimane continuano ad anticipare importanti dettagli in merito al telefono, che potrebbero essere confermati dall’azienda.

Nonostante si tratti infatti di informazioni attendibile solo in parte, delle dichiarazioni ufficiali da parte dell’azienda cinese potrebbero non essere particolarmente lontane. Domani, 28 giugno 2021, partirà infatti il Mobile World Congress 2021 (MWC), con molteplici novità da parte di molte compagnie, e Xiaomi potrebbe di conseguenza fornirci informazioni in merito al Mi Mix 4 e ad altre sue sorprese in lavorazione, come l’update MIUI 13.

Dei nuovi leak emersi sulle pagine di MyDrivers hanno evidenziato una particolare feature dello Xiaomi Mi Mix 4, anche in questo caso ovviamente da confermare, che potrebbe rendere particolarmente felici gli utenti amanti della ricarica wireless. Stando al report infatti, la feature permetterebbe al telefono una ricarica wireless veramente rapida, ben 80W, ovvero il numero più alto mai visto per uno smartphone dedicato alla fascia dei consumatori. Considerando quanto emerso, troveremmo invece 120W per l’utilizzo del cavo.

La ricarica wireless da 80W è stata mostrata da Xiaomi lo scorso ottobre, e non è ancora stata implementata su alcun telefono fino ad oggi. Per una batteria da 4.000mAh basterebbero solamente 19 minuti per una ricarica wireless completa. Si tratterebbe di conseguenza di un risultato davvero sbalorditivo, a cui le aziende dovranno puntare nel corso dei prossimi anni per quanto concerne i dispositivi pronti a supportare la ricarica wireless.

Stando ad altri rumor, il telefono supporterà una camera per i selfie sotto lo schermo, senza adottare quindi un notch, e si presenterebbe ai consumatori con uno schermo 1080p, uno Snapdragon 888 e una batteria da 4.500mAh.