Volkswagen: “in Europa solo auto elettriche entro il 2035, in Africa e Sud America molto più tardi”

Volkswagen rivela la road map per la sua transizione verso l'elettrico. Si parte in Europa, dove l'addio ad auto a benzina e diesel avverrà non più tardi del 2035.

28—Giu—2021 / 8:57 AM

In Europa, Volkswagen non venderà più auto a motore endotermico a partire dal 2035. Storia diversa per USA e Cina, dove la casa automobilistica di Wolfsburg si riserva il diritto di completare la sua transizione totale verso gli EV più avanti nel tempo. A dirlo, scrive l’agenzia di Reuters, sarebbe stato un un importante dirigente dell’azienda.

Volkswagen ha avviato la produzione della sua Volkswagen ID.3 nel 2019, con le prime consegne che sono iniziate solamente di recente – complice il Covid-19 e un problema al software dell’auto. La ID.3 è la prima vettura di Volkswagen progettata attorno al pianale MEB, la prima piattaforma di Volkswagen interamente pensata per le elettriche. Ma le ambizioni di VW vanno oltre la famiglia di veicoli ID, l’azienda lavora anche a Project Trinity, un veicolo elettrico con guida autonoma dall’alta carica innovativa.

In Europea, abbandoneremo il mercato delle auto a combustione interna tra il 2033 e il 2035, negli USA e in Cina succederà più tardi

ha spiegato Klaus Zellmer, membro del CdA di Volkswagen.

Ancora più difficile sarà la situazione in America del Sud e in Africa, dove, spiega Zellmer, mancherebbero completamente o quasi le «infrastrutture e i presupporti politici» per rendere fattibile una transizione verso l’elettrico. Al netto di questi ostacoli, Volkswagen vuole interrompere completamente la vendita di auto a benzina e diesel a livello globale entro il 2050.