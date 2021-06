Samsung svela il nuovo Wear OS e anticipa il prossimo smartwatch

Nel corso del MWC 2021 (Mobile World Congress) di oggi, Samsung ha presentato al mondo diverse novità, piuttosto succose per gli amanti degli smartwatch dell’azienda. Questa non si è infatti limitata ad annunciare un nuovo modello, com’era ormai pressoché certo, in quanto ha svelato a tutti il suo Wear OS.

Questo potrà migliorare le potenzialità di tutti gli Smartwatch dell’azienda nel corso dei prossimi anni, ed è anche stato confermato che il primo modello a sfruttare la nuova tecnologia farà il suo debutto durante l’Unpacked 2021 di quest’estate. Questo farà parte della serie Galaxy Watch e la sua interfaccia prenderà il nome di One UI Watch.

Per non far preoccupare tutti i possessori di uno smartwatch targato Samsung, l’azienda ha per fortuna confermato che continuerà a supportare Tizen OS per i dispositivi già in commercio, non abbandonando tutti coloro che hanno quindi creduto negli smartwatch della compagnia e utilizzano al momento uno dei dispositivi. Tuttavia, come confermato ufficialmente proprio durante il MWC 2021, tutti i nuovi smartwatch Samsung ospiteranno il nuovo Wear OS, lasciando quindi indietro lo scorso sistema operativo.

Purtroppo l’azienda non ha parlato in maniera più approfondita del nuovo hardware, che come già accennato sappiamo solamente essere il nuovo modello della serie Galaxy Watch. C’è da considerare che l’evento estivo in cui potremo scoprire ulteriori dettagli è vicino, e non sarà quindi necessario aspettare molto prima di ammirare nel dettaglio i piani dell’azienda e capire come inizierà a sfruttare il nuovo OS.

Sono ancora molte le novità che la compagnia potrebbe avere in serbo per gli utenti, dai nuovi Galaxy Flip e Fold, ai Samsung True Wireless Galaxy Buds 2. I nuovi auricolari dell’azienda si sono recentemente mostrati in dei render specifici, e sono anche stati approfonditi ulteriori dettagli in merito, di cui vi abbiamo parlato all’interno del nostro articolo dedicato.