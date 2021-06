Dwayne Johnson protagonista del film Red One per Amazon

Dwayne Johnson e gli Amazon Studios si sono uniti per la produzione di un film legato alle festività, intitolato Red One.

Dwayne Johnson ha accettato una nuova avventura cinematografica: stiamo parlando del film Red One, in cui l’attore reciterà, facendo anche da produttore, sotto la direzione degli Amazon Studios. Johnson lavorerà al progetto assieme a Seven Bucks Productions.

Red One sarà un film legato alle festività che mischierà avventura, azione e commedia, e che sarà sviluppato da Dwayne Johnson, dagli Amazon Studios, e da Hiram Garcia, presidente di produzione della Seven Bucks. Le riprese inizieranno nel 2022, e la distribuzione del lungometraggio avverrà nel 2023.

Un altro aspetto interessante del progetto è che a scriverlo ed a produrlo ci sarà Chris Morgan, che ha già collaborato diverse volte con la Seven Bucks, compreso in occasione dello spin-off di Fast and Furious intitolato Hobbs and Shaw, e poi ancora per The Fate of the Furious, Furious 7, Fast & Furious 6, e Fast and Furious 5.

Lo stesso Dwayne Johnson ha dichiarato su Red One e sulla collaborazione con Amazon Studios: