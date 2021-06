Vin Diesel spiega i motivi della rottura con Dwayne Johnson

Vin Diesel e Dwayne Johnson hanno collaborato per un periodo alla saga di Fast and Furious prima che una serie di litigi li separasse, e portasse The Rock a lavorare su uno spin-off con Jason Statham. Di recente lo stesso Vin Diesel ha spiegato i motivi che lo hanno portato a quella rottura con Dwayne Johnson.

Ecco le paorle di Vin Diesel a Men’s Health:

Quello di Hobbs è un personaggio abbastanza difficile. All’epoca il mio approccio era molto fermo, ma a fin di bene. Lo facevo per portare la performance lì dove doveva andare. Poi come produttore era giusto che pensassi di prendere Dwayne Johnson, un nome importante del wrestling, per farlo conoscere a livello cinematografico ad una parte di pubblico che non aveva avuto a che fare con lui. Ma Hobbs è un personaggio pesante. A livello estetico ne sono orgoglioso. Posso dire che è stato divertente, ma, a volte, ho dovuto utilizzare le maniere forti a fin di bene. Stavo cercando di fare tutto il possibile per portare la performance lì dove doveva arrivare.

Insomma, Vin Diesel da produttore ha cercato di fare il meglio per la saga di Fast and Furious, ma tutto ciò ha portato alla rottura con Dwayne Johnson.