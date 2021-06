Dungeons & Dragons: Benedict Cumberbatch nel cast del film (rumor)

Il The Sun ha riportato che Benedict Cumberbatch sarebbe stato ingaggiato per lavorare nel film su Dungeons & Dragons.

Il The Sun ha diffuso un rumor che, nel caso si rivelasse veritiero, sarebbe gustosissimo per tutti gli appassionati di cinema fantasy, considerando che è stata diffusa la voce secondo cui Benedict Cumberbatch sarebbe stato ingaggiato per recitare nel film su Dungeons & Dragons.

Non sono stati forniti dei dettagli riguardo questa possibile notizia, se non il fatto che questo impegno sul set di Dungeons & Dragons potrebbe non costare difficoltà logistiche a Benedict Cumberbatch, considerando che le riprese si stanno svolgendo nel Regno Unito. Si tratta di un rumor tutto da verificare, considerando anche il fatto che Cumberbatch è impegnato con le riprese di Doctor Strange 2.

I protagonisti del film saranno Hugh Grant e Michelle Rodriguez, ma nel cast del film Paramount ritroveremo anche Chris Pine, Justice Smith, Rege-Jean Page, Daisy Head e Sophia Lillis. Non sappiamo ancora nulla dei ruoli che verranno loro assegnati, del resto, e quindi della relativa importanza nella pellicola.

E in verità, si sa davvero poco, al momento, del progetto: a parte il cast conosciamo solo che Jonathan Goldstein e John Francis Daley dirigeranno il film da una loro stessa sceneggiatura. Non sono ancora state date specifiche sull’ambientazione effettiva del film: e come ogni appassionato di giochi di ruolo sa, D&D ha svariate ambientazioni, ognuna con personaggi e avvenimenti diversi.

Il film uscirà a marzo 2023.