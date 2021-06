Polaris: Joaquin Phoenix e Rooney Mara di nuovo insieme in un film

Nel 2017, Joaquin Phoenix è stato protagonista di A Beautiful Day – You Were Never Really Here, film drammatico scritto e diretto da Lynne Ramsey a partire dal libro omonimo di Jonathan Ames. Ora è il turno di rinnovare questo sodalizio, a quanto pare, con una nuova opera dal titolo Polaris, che includerà nel cast anche Rooney Mara.

Non sarà certo la prima volta che Phoenix e Mara (coppia anche nella vita reale) condividono il set: è già accaduto per Lei, Don’t Worry e Maria Maddalena. Sebbene Ramsey non abbia rivelato dettagli sulla trama del film o il ruolo dei due attori, si è spesa in elogi verso l’attore americano:

È un folle, ma è il miglior attore che abbia mai incontrato. Tutto quel che fa sul set ha una sua ragion d’essere. È molto più difficile quando proponi un’idea originale come questa, ma è impossibile non esaltarsi quando stai preparando un film con Joaquin.

Non si tratta di un qualcosa che verrà girato a breve, ad ogni modo: la regista sarà prima impegnata con altri due adattamenti da romanzi: La bambina che amava Tom Gordon di Stephen King e Stone Mattress di Margaret Atwood, mentre Mara sarà impegnata su Nightmare Alley di del Toro e Phoenix in Kitbag e Disappointment Blvd.

